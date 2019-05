TOP 100 TMW - Dal 70° al 66°: delusioni Insigne e Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 70^ alla 66^.

70 - JEREMIE BOGA

Sassuolo, media voto: 6.11

Scuola Chelsea, con cui ha anche esordito in Premier League, è reduce da un anno in Championship al Birmingham e nelle gerarchie di De Zerbi era partito dietro a Di Francesco. Da febbraio il posto è suo e il futuro anche. Velocità, dribbling e sfacciataggine data dalla sua giovane età.

69 - LUCA SILIGARDI

Parma, media voto: 6.11

Messo fuori rosa a inizio stagione, ha convinto D'Aversa a tornare sui suoi passi guadagnandosi la sua fiducia. Manca la continuità nel rendimento ma nel corso della stagione ha fatto vedere cose interessanti. 28 presenze, 1 gol in questo campionato.

68 - LORENZO INSIGNE

Napoli, media voto: 6.11

Terzo classificato nella classifica dello scorso anno con un rotondo 6.50, "Lorenzo Il Magnifico" ha avuto un netto calo, nonostante l'inizio sprint che lo ha visto a segno 6 volte nelle prime 8 giornate. Girone di ritorno alternato fra campo e infermeria e con un evidente calo di rendimento.

67 - MARCO PAROLO

Lazio, media voto: 6.11

Paga il cambio di modulo di Simone Inzaghi che lo ha di fatto estromesso nella seconda parte del campionato. Il centrocampista ha fatto il suo, con la solita costante affidabilità dispensando qualche gol. A 34 anni non mostra segni di cedimento.



66 - CIRO IMMOBILE

Lazio, media voto: 6.11

Il calo più evidente fra i giocatori di Serie A, non fosse altro che parliamo del miglior giocatore per la media voto di Tuttomercatoweb della scorsa stagione (6.64). Segna 15 reti, un bottino niente male per qualsiasi attaccante ma non per un giocatore che la stagione passata ne aveva segnate quasi il doppio (29).