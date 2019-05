TOP 100 TMW - Dal 75° al 71°: boom Petagna e Di Lorenzo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 75^ alla 70^.

75 - RICCARDO SAPONARA

Sampdoria, media voto: 6.09

La partita contro il Napoli alla terza giornata rappresenta allo stesso tempo il suo talento e la sua sfortuna. Fra i migliori nel 3-0 ai partenopei, si fa male ed è costretto all'ennesimo stop. Paga la concorrenza sulla trequarti, perdendo definitivamente il posto da aprile. In mezzo qualche perla, come l'incredibile gol "alla Ibra" che ha regalato il 2-2 al Doria al 99' sul campo della Lazio.

74 - KOSTAS MANOLAS

Roma, media voto: 6.09

Considerato uno dei migliori interpreti del ruolo non solo in Serie A, ma in assoluto, il greco paga ancora una volta l'incredibile mancanza di continuità passando da prestazioni monstre a disastri assoluto come nelle sfide contro Cagliari e Genoa. L'età e le qualità lo rendono giocatore con mercato e la partita contro la Juventus dello scorso 12 maggio potrebbe essere stata l'ultima in maglia giallorossa.

73 - ANDREA PETAGNA

SPAL, media voto: 6.10

Ferrara fa bene alla famiglia Petagna. Il nonno è stato per anni allenatore degli estensi, peraltro portandoli in Serie A. Il nipote per la prima volta è andato in doppia cifra, facendo ricredere gli scettici circa le sue qualità realizzative. Del resto il suo record in un campionato prima di quest'anno era di 5 reti. È riuscito a triplicarlo, trascinando letteralmente la squadra a un'esaltante salvezza e attirando le sirene della Premier League.

72 - NICOLÒ BARELLA

Cagliari, media voto: 6.10

Ormai lo conoscono tutti e ci si aspetta sempre di più da lui. In un Cagliari che trova la salvezza anticipata, il centrocampista mostra le sue qualità balistiche e di personalità. Passo indietro sotto il profilo realizzativo dove va in gol in una sola occasione. Il Chelsea lo ha corteggiato a gennaio, quest'anno sarà nuovamente uomo mercato.

71 - GIOVANNI DI LORENZO

Empoli, media voto: 6.11

Rivelazione dell'Empoli e volto di una squadra che non ha mai mollato. Il terzino destro ha avuto una crescita esponenziale nel girone di ritorno, segnando di più persino di molti attaccanti della Serie A: alla fine sono 5 le marcature, pesanti, così come gli assist che hanno tenuto in piedi la squadra, come quello nel derby contro la Fiorentina. Il massimo campionato lo vedrà ancora protagonista, il Napoli lo aspetta.