TOP 100 TMW - Dal 90° all'87°: c'è un trio tutto interista

© foto di PhotoViews

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 90^ alla 86^.

90 - MARTEN DE ROON

Atalanta, media voto: 6.07

Preziosa pedina del centrocampo di Gasperini, garantisce equilibrio, polmoni ma anche una mano in zona gol. 35 presenze per l'olandese, condite da 2 reti e 3 assist.

89 - RADJA NAINGGOLAN

Inter, media voto: 6.07

Il grande colpo dell'estate dell'Inter non è partito benissimo, condizionato dall'infortunio che gli ha fatto saltare di fatto tutto il pre-campionato. Alla distanze si è dimostrato decisivo, segnando il gol che vale la qualificazione Champions e in generale giocando un finale in crescendo. Chiude con 29 presenze e 6 reti.

88 - LAUTARO MARTINEZ

Inter, media voto: 6.08

Ci si aspettava di più dal punto di vista realizzativo. Solo 6 reti nel primo anno, ma El Toro è riuscito ugualmente a entrare nel cuore dei tifosi per l'impegno e le qualità mostrate. Ha solamente 22 anni e si è trovato a raccogliere l'eredità di Icardi in un periodo non facilissimo per l'Inter. È atteso al salto di qualità la prossima stagione.

87 - DANIELE BASELLI

Torino, media voto: 6.08

Mazzarri lo ha schierato a centrocampo e sulla trequarti, lui ha dato il suo solito contributo segnando 4 reti in quella che è stata la miglior stagione del Torino dell'era Cairo.

86 - IVAN PERISIC

Inter, media voto: 6.08

Il solito talento incostante. 8 reti in campionato per il croato, alla sua quarta (e ultima?) stagione in nerazzurro. Cala il numero delle realizzazioni, scende drasticamente quella degli assist. Parte fortissimo, cala già in autunno e da lì si passa da picchi di grande calcio a clamorosi flop nel giro di pochissimo, basti vedere il 7.5 meritato dopo il 4-0 al Genoa e il 4.5 quattro giorni dopo contro l'Atalanta.