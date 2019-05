TOP 100 TMW -Dall' 80° al 76°: scivola Skriniar, novità Audero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Ecco le posizioni dalla 80^ alla 76^.

80 - ROBIN GOSENS

Atalanta, media voto: 6.08

L'esterno sinistro trova maggiore continuità in questa seconda stagione, trovando anche in tre occasioni la via del gol, non facendo rimpiangere Spinazzola. Il tedesco ora è pronto alla nuova sfida che lo vedrà in Champions League.

79 - EMIL AUDERO

Sampdoria, media voto: 6.08

Dopo essersi messo in mostra a Venezia, il portiere si conferma anche nella massima serie meritandosi il riscatto per 20 milioni da parte della Sampdoria. Classe 1997, rappresenta il rifiorire della scuola portieri italiana dopo qualche anno di pausa.

78 - ANDREA POLI

Bologna, media voto: 6.08

Fra gli ultimi a mollare anche nel peggior momento del Bologna inzaghiano, il centrocampista con l'avvento di Sinisa Mihajlovic ha giocato meno, pur contribuendo in modo attivo alla clamorosa salvezza dei felsinei, segnando due reti pesantissime contro Torino e Lazio.

77 - MILAN SKRINIAR

Inter, media voto: 6.09

Sedicesimo la passata stagione con una media di 6.33, lo slovacco ha visto calare le sue prestazioni e a differenza della passata stagione, dove è riuscito a segnare 4 volte, non è riuscito a segnare. Il suo compito però è quello di impedire gli avversari di far gol e in questo ha garantito massima affidabilità. E da pochi giorni è arrivato anche il rinnovo.

76 - TOMAS RINCON

Torino, media voto: 6.09

Solito ardore agonistico, testimoniato da ben 15 cartellini gialli. Ma il venezuelano non è solo cattiveria e lo ha dimostrato trovando anche tre volte la rete, peraltro dimostrando di avere un buon piede. Giocatore fondamentale per il centrocampo di Mazzarri.