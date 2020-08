TOP 100 TMW - De Ligt e Mkhitaryan, che svolta nel 2020. Posizioni dalla 80^ alla 76^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 80 alla 76:

80 - ARKSDIUSZ MILIK

Napoli, media voto: 6.14

Ultima stagione al Napoli in chiaroscuro per il polacco. Perde la prima parte di stagione per problemi all'inguine, vive un ottobre brillante dove segna 5 reti in 4 partite, si fa male e quando torna si ritrova Gattuso al posto di Ancelotti. Fino a febbraio fa il suo, al ritorno dal lockdown il rendimento cala.

79 - MATTHIJS DE LIGT

Juventus, media voto: 6.14

Inizio difficoltoso, l'olandese fatica a prendere i ritmi del calcio italiano, rimedia delle insufficienze gravi e si distingue soprattutto per i falli di mano in area di rigore. La svolta con l'arrivo del 2020 dove sforna prestazioni sempre più convincenti, diventando un perno della difesa.

78 - LORENZO PELLEGRINI

Roma, media voto: 6.15

È uno dei giocatori chiave della Roma nella fase iniziale del campionato. Spettacolare alla terza giornata col Sassuolo, dove realizza una tripletta. Fino a febbraio è sempre decisivo con i suoi assist, poi il calo. Che per fortuna non incide sul finale di stagione della Roma, comunque positivo.

77 - WOJCIECH SZCZESNY

Juventus, media voto: 6.16

Nonostante il numero di reti subite, il rendimento del portiere polacco è positivo e costante. Una sola insufficienza piena, col Brescia alla quinta giornata. E comunque ininfluente poiché la Juve riesce ugualmente a vincere la partita. Si merita i galloni da titolare della squadra più forte d'Italia.

76 - HENRIKH MKHITARYAN

Roma, media voto: 6.16

La condizione fisica un po' inquieta. L'armeno gioca solamente 22 partite ma quando si ristabilisce del tutto fa vedere di essere tutt'altro che finito. Da febbraio alla fine del campionato si vede la miglior versione del trequartista, che gioca ai livelli di Dortmund, trovando con grande facilità la via del gol. Decisivo nella volata per il quinto post