TOP 100 TMW - De Rossi eterno. Le posizioni dalla 85^ alla 81^

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano disputato almeno 17 partite.

Ecco le posizioni dalla 85^ alla 81^.

85 - RAFAEL TOLOI (Atalanta) 6.07

Certezza nel trio difensivo di Gian Piero Gasperini, poche sbavature e una sola insufficienza piena. A 27 anni sta raggiungendo la maturità e già lo scorso anno le big gli hanno strizzato l'occhio. La conquista dell'Europa da parte dall'Atalanta è una carta in più per la sua permanenza.

84 - ADEL TAARABT (Genoa) 6.07

Era praticamente ai margini della rosa ma ha avuto il merito di lavorare sodo, perdere i kili in eccesso e presentarsi come nuovo da Juric, meritandosi una seconda chance. Che si è anche giocato bene. I problemi alla schiena però lo hanno messo ko e nel 2018 non si è praticamente visto.

83 - DANIELE DE ROSSI (Roma) 6.07

A 35 anni il suo impiego è gestito in un certo modo, soprattutto con la cavalcata dei giallorossi in Champions League. Solo 22 presenze in campionato, qualche panchina e qualche assenza per problemi fisici. Ma in campo la sua presenza si sente sempre e il suo finale di stagione è notevole.

82 - JORDAN LUKAKU (Lazio) 6.07

Meglio dell'anno scorso, le sue accelerazioni sono una carta che Simone Inzaghi si è potuto giocare spesso anche se nel finale di stagione non è riuscito a dare quel qualcosa in più che alla squadra serviva, soprattutto per le assenze pesanti di Immobile, Luis Alberto e Parolo.

81 - MARCELLO TROTTA (Crotone) 6.07

Migliora il suo score rispetto a un anno fa. 7 gol pur non essendo tantissimi vanno pesati. E le sue marcature sono valse 4 vittorie e un pareggio. E scusate se è poco.