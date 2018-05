TOP 100 TMW - Domina il Napoli. Le posizioni dalla 35^ alla 31^

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com.

Ecco le posizioni dalla 35^ alla 31^.

35 - JOSE MARIA CALLEJON (Napoli) 6.24

Il solito cannibale, per minuti giocati, arriva per la quarta volta - in cinque stagioni - in doppia cifra, pur partendo come un razzo, come al solito. Non ha mai un rimpiazzo vero e proprio, Ounas non gioca praticamente mai. Tanti gli assist da calcio piazzato.

34 - DUVAN ZAPATA (Sampdoria) 6.25

Un ex del Napoli che parte con il piede pigiato sull'acceleratore, come tutta la squadra di Giampaolo, salvo poi ripiegare su se stesso. I suoi gol, undici, portano la Samp alla sesta posizione per tutto il girone d'andata. La fine non è stata altrettanto idilliaca.

33 - JORGINHO (Napoli) 6.25

Il centrocampista italobrasiliano è stato inserito, quasi a furor di popolo, per l'ultima gara decisiva contro la Svezia. Per il resto un'annata buona - come tutta quella del Napoli - con due gol a impreziosire il percorso.

32 - JESUS SUSO (Milan) 6.25

Doveva essere l'anno della consacrazione, per arrivare ai massimi livelli. Invece lo spagnolo ha galleggiato, portando punti soprattutto all'inizio della stagione, mentre nel momento migliore del Milan ha segnato poco e creato altrettanto.

31 - MARIO RUI (Napoli) 6.27

Da riserva di Ghoulam a titolare, da dicembre, quando tutti quanti lamentavano l'assenza dell'algerino. Se l'è cavata bene, tanto da realizzare una splendida punizione contro il Cagliari, oltre al terzo gol contro la Lazio, nello scontro diretto del girone di ritorno.