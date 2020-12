TOP 100 TMW - Due portieri e il più veloce a segnare in Serie A. Posizioni dalla 51^ alla 55^

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 51 alla 55:

51 - ALVARO MORATA (Juventus) 6,22

Un inizio folgorante, con tanti gol belli e decisivi, poi un comprensibile calo e qualche prestazione sotto tono. Andrea Pirlo però non può che essere soddisfatto per il rendimento dell'ex compagno di squadra, che ha dato profondità all'attacco e garantisce soluzioni differenti. Arrivato come terza scelta, ha impiegato poco a panchinare Dybala, il miglior giocatore della scorsa Serie A.

52 - MARCO DAVIDE FARAONI (Hellas Verona) 6,22

Tra i migliori nell'Hellas che stupì tutti la scorsa stagione, si sta confermando anche in questo campionato con un rendimento sempre molto positivo. Segna di meno, ma dimostra di essere completo e affidabile. Per lui una sola insufficienza.

53 - RAFAEL LEAO (Milan) 6,22

Campione o nuovo Niang? Sono in molti a chiederselo, dopo un anno e mezzo. Talento indiscutibile, grandi giocate ma anche troppi passaggi a vuoto. Se riuscirà a trovare la continuità, potrà diventare un'arma devastante, per ora deve accontentarsi di un piccolo ma significativo record: col Sassuolo ha segnato il gol più veloce della storia della Serie A e dei maggiori campionati europei.

54 - BARLOMIEJ DRAGOWSKI (Fiorentina) 6,21

Se la Fiorentina è rimasta a galla nella tempesta, anche quando in panchina c'era Iachini, il merito è soprattutto del portiere polacco. Un inizio di stagione straordinario per un giocatore che si conferma ad alti livelli, con parate eccezionali e decisive.

55 - EMIL AUDERO (Sampdoria) 6,21

A proposito di portieri in odore di consacrazione, ormai non fanno più notizia gli interventi spesso decisivi del 23enne nato in Indonesia, che spesso ha tirato fuori dai guai la Samp di Ranieri. Tante squadre, anche di alta classifica, sono in cerca di un numero uno affidabile: potrebbe essere l'occasione giusta per spiccare il grande salto.