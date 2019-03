TOP 100 TMW - Due portieri e Lautaro. Le posizioni dalla 45^ alla 41^

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 45^ alla 41^.

45 - Luigi Sepe (Parma) 6.178 - Voti alla mano, il numero 1 del Parma (ma di proprietà del Napoli) quest'anno è uno dei portieri più affidabili e continui dell'intera Serie A. E infatti le insufficienze, complice anche la buona stagione dei ducali, si contano sulle dita di una mano. Con l'unica veramente grave arrivata solo all'ultima giornata nel ko contro la Lazio.

Presenze: 28. Gol subiti: 44. Minuti giocati: 2520.

44 - Lautaro Martinez (Inter) 6.187 - El Toro era uno dei nuovi acquisti più attesi dell'intera Serie A. L'avvio di stagione è stato piuttosto complicato, con Spalletti che lo utilizzava soprattutto a gara in corso. Poi, con l'esplosione del caso Icardi, per l'argentino è cambiato tutto ed ora è il centravanti titolare dei nerazzurri. Far dimenticare Icardi non è semplice, ma Lautaro ci sta provando con buoni risultati.

Presenze: 21. Gol: 6. Assist: 2. Minuti 1047.

43 - Armando Izzo (Torino) 6.192 - L'impatto avuto dall'ex Genoa sulla difesa granata è sotto gli occhi di tutti, con Walter Mazzarri che fin dai primi giorni del ritiro estivo lo ha messo al centro della sua linea arretrata. Sempre presente (ha saltato una sola gara per somma di ammonizioni), si è fatto apprezzare anche in fatto di gol segnati.

Presenze: 27. Gol: 4. Assist: 1. Minuti 2380.

42 - Stefan De Vrij (Inter) 6.195 - Arrivato in estate a zero dalla Lazio, l'olandese si è preso subito il posto da titolare accanto a Skriniar, anche se nel girone d'andata (qundo c'era la Champions) si è spesso alternato con Miranda. Il suo rendimento è stato continuo e positivo, anche se all'appello rispetto agli anni scorsi manca qualche gol segnato.

Presenze: 23. Gol: 2. Assist: /. Minuti 2070.

41 - Thomas Strakosha (Lazio) 6.203 - La stagione in corso, la terza da titolare nella Lazio, è probabilmente quella della definitiva consacrazione. I numeri sono tutti dalla parte del portiere albanese dei biancocelesti che questa stagione raramente è sceso al di sotto del 6 in pagella. E i cleen sheet, dopo 27 giornate, sono 8.

Presenze: 27. Gol subiti: 29. Minuti giocati: 2430.