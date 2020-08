TOP 100 TMW - Dzeko imprescindbile. Sanchez, finale Maravilla. Posizioni dalla 21^ alla 16^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 20 alla 16:

20 - ROBIN GOSENS

Atalanta, media voto: 6.41

"Nessuno vuole essere Robin", canta Cesare Cremonini. Non ha la pretesa di avere il numero 10 sulla schiena, tantomeno di calciare i rigori. Deve fare il suo sulla fascia, al servizio, questo sì, del numero 10 (Papu Gomez) e non solo. E lo fa bene. Ispirato come non mai in questa stagione, letteralmente esploso: 9 reti e 8 assist

19 - FRANCESCO CAPUTO

Sassuolo, media voto: 6.42

Senza calci di rigore sarebbe finito appena a due marcature da Ciro Immobile e con lo stesso numero di reti segnate di Cristiano Ronaldo. Caputo rievoca, sebbene con altre caratteristiche, Dario Hubner: il prototipo del centravanti capace di segnare in tutte le categorie. Dopo le 16 reti a Empoli, le 21 a Sassuolo. Sottovalutato.

18 - EDIN DZEKO

Roma, media voto: 6.43

Probabilmente il miglior acquisto della Roma 2019-20 è stato trattenere il bosniaco, punto di riferimento dell'attacco giallorosso e assolutamente imprescindbile. Chiude con 16 reti e 11 assist in 35 partite. Senza di lui la squadra fatica a sfondare. Vero leader.

17 - ALEXIS SANCHEZ

Inter, media voto: 6.43

Fino al lockdown era un serio candidato al poco onorevole premio di "flop" dell'anno. Sempre infortunato, di fatto spiegava la scelta del Manchester United di darlo via anche in prestito. Ripreso il campionato, il cileno è tornato Nino Maravilla, prendendosi anche i galloni da titolare a scapito di Lautaro Martinez e trovando una bella intesa con Lukaku. Poche apparizioni, ma sufficienti per convincere l'Inter a puntare definitivamente su di lui.

16 - DOMENICO BERARDI

Sassuolo, media voto: 6.43

È ormai una bandiera del Sassuolo e lui stesso si sente tale. Del resto in neroverde è un intoccabile, la stella. Quest'anno i problemi fisici lo hanno quasi lasciato stare, solo tre partite saltate. E con la continuità sono arrivati grandi risultati: 14 reti e 10 assist.