TOP 100 TMW - Ecco i migliori del Cagliari. Morata, che impatto. Posizioni dalla 40^ alla 36^

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 40 alla 36:

40 - RICCARDO SOTTIL (Cagliari) 6.36

Arrivato dalla Fiorentina per giocare con continuità e consacrarsi come uno dei migliori giovani talenti italiani in circolazione, a Cagliari ha trovato subito lo spazio che cercava. Fin qui le ha giocate tutte, trovando anche un gol e un assist: la fiducia nei suoi confronti cresce gara dopo gara, così come il rendimento.

39 - JOAO PEDRO (Cagliari) 6.36

Cambia l'allenatore, cambia il modulo, non cambia la sua importanza in questo Cagliari. Col passaggio al 4-3-3 si pensava che il brasiliano potesse essere un di più per questa squadra visto che predilige giocare da seconda punta: alla fine, nonostante il pressing del Torino, il Cagliari l'ha trattenuto e anche in questo avvio di stagione è lui il miglior marcatore della squadra: già 5 gol in 7 gare.

38 - MATTEO GABBIA (Milan) 6.38

Non è un titolare, ma il suo ruolo in questo Milan è sempre più centrale e infatti ha giocato quattro delle prime sette gare di campionato. In un Milan che funziona così bene viene favorita anche la sua crescita e infatti, fino a questo momento, non ha mai preso meno di sei in pagella.

37 - GIANLUCA SCAMACCA (Genoa) 6.38

E' ancora in Under 21, ma se Scamacca darà continuità a quanto fatto fin qui si ritroverà presto tra i convocati di Mancini. Perché ha tutto, senso del gol, fisico e soprattutto un gran tiro. Nel Genoa perfetto il feeling con Goran Pandev: tra Serie A e Coppa Italia è già a 4 gol.

36 - ALVARO MORATA (Juventus) 6.4

Non lasci ingannare la posizione perché in un range di partite così ristretto conta anche la singola partita steccata. E nel caso di Morata, è stata quella dell'Olimpico contro la Roma.

Ma per il resto lo spagnolo è stato fin qui pressoché perfetto: un giocatore anche più forte di quello che avevamo lasciato, che ha tolto il posto a Dybala e stazione stabilmente al centro dell'attacco della Juventus.