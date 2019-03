TOP 100 TMW - Ecco Mandzukic-Immobile. Le posizioni dalla 25^ alla 21^

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 25^ alla 21^.

25 - Antonino Barillà (Parma) 6.26 - Il secondo giocatore del Parma con la miglior media punti. E' tornato in Serie A dopo 10 anni (a eccezione di una piccola parentesi alla Samp) e si sta confermando decisamente all'altezza del compito. Uomo spogliatoio, uomo ovunque, D'Aversa proprio non può farne a meno.

Presenze: 24. Gol: 2. Assist: 2. Minuti giocati: 2037.

24 - Iago Falque (Torino) 6.263 - Da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, perché ha numeri e colpi importanti. Ma i voti premiano comunque la stagione dell'ex Roma, che quando viene schierato dà sempre il suo contributo, spesso decisivo.

Presenze: 22. Gol: 4. Assist: 5. Minuti giocati: 1393.

24 - Stephan El Shaarawy (Roma) 6.233 - La sua migliore stagione alla Roma, forse la migliore per continuità da quando gioca in Serie A. In una stagione affatto semplice per i colori giallorossi lui è senza dubbio una boccata d'ossigeno, un trascinatore anche nelle serate buie.

Presenze: 20. Gol: 9. Assist: 4. Minuti giocati: 1488.

22 - Mario Mandzukic (Juventus) 6.27 - Passano gli anni, arrivano i campioni, ma Mario Mandzukic per Massimiliano Allegri resta elemento insostituibile. Anche quando non gioca sempre al 100% come nell'ultimo periodo. Con CR7 gioca più vicino alla porta e spiana la strada all'asso portoghese trascinandosi dietro sempre uno-due difensori.

Presenze: 22. Gol: 8. Assist: 6. Minuti giocati: 1812.

21 - Ciro Immobile (Lazio) 6.28 - I numeri ad oggi non reggono il confronto con la passata stagione, tra le migliori della sua carriera. Ma il rendimento resta comunque elevato: Simone Inzaghi nel rush finale si affiderà ai suoi gol per continuare ad alimentare il sogno quarto posto.

Presenze: 25. Gol: 13. Assist: 3. Minuti giocati: 2017.