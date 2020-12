TOP 100 TMW - Finalmente continuità, Spinazzola è tredicesimo. Intoccabile sugli esterni

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al tredicesimo posto c'è LEONARDO SPINAZZOLA (media voto 6,54)

I numeri di Spinazzola in questo avvio di stagione

L’addio di Kolarov in direzione Inter era un chiaro segnale. Leonardo Spinazzola è il titolare della Roma di Paulo Fonseca, l’intoccabile sugli esterni, chiamato a fare la differenza come spesso accadeva nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Liberato dei compiti prettamente difensivi, con la retroguardia a tre dei giallorossi che sta facendo buona guardia ed è costituita più che discretamente, ha la possibilità di attaccare senza pensare a ripiegare troppo. Già un gol - non è mai stato un realizzatore e tre assist in campionato in 1039 minuti, solamente una la partita in cui non è stato impiegato, un solo senza voto. Titolarissimo anche in Europa League, ha trovato una continuità che gli infortuni avevano minato sin dal crociato alla fine della prima stagione con l’Atalanta.

Serie A

13 partite, 1 gol, 3 assist, 1.039 minuti

Europa League

5 partite, 1 assist, 242 minuti

I voti di TMW in campionato

Verona-Roma 7

Roma-Juventus 6,5

Udinese-Roma 6,5

Roma-Benevento 6,5

Milan-Roma 6

Roma-Fiorentina 7

Roma-Parma 6,5

Napoli-Roma 6

Roma-Sassuolo 6,5

Bologna-Roma 7,5

Roma-Torino 6,5

Atalanta-Roma 6

Media voto: 6,54