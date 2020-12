TOP 100 TMW - Freuler e Kessie in mezzo a tre interisti. Posizioni dalla 26^ alla 30^

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 26 alla 30:

26 - ACHRAF HAKIMI (Inter) 6,4

Gli è mancata solo un po' di continuità, ma l'impatto del marocchino con la Serie A è stato assolutamente devastante. Conte si aspettava da lui gol e assist ed è stato accontentato: quattro reti e quattro passaggi vincenti, sempre presente nelle prime 14 giornate. Tre 5,5 in mezzo a un mare di sette: resta da capire come mai il Real Madrid, dopo Theo Hernandez, si sia sbarazzato anche di lui.

27 - REMO FREULER (Atalanta) 6,4

Ormai è una costante nella splendida Atalanta di Gian Piero Gasperini. Lo svizzero, insieme a De Roon, forma una coppia affiatata e ben assortita; a differenza del compagno di reparto, però, trova molto più facilmente la via della rete. Per informazioni chiedere alla Juventus, bucata da un gran siluro dalla distanza.

28 - LAUTARO MARTINEZ (Inter) 6,38

Un inizio di stagione meno folgorante rispetto al passato, ma quando l'Inter vince c'è sempre lo zampino del Toro. Sei reti e quattro assist, una sfilza di 7 in pagella e l'intesa con Lukaku che ormai funziona a occhi chiusi. Unico neo l'eliminazione dalla Champions, altrimenti potremmo parlare davvero di "coppia gol migliore d'Europa".

29 - FRANCK KESSIÈ (Milan) 6,37

Impressionante la facilità di corsa e il modo in cui "asfalta" qualsiasi avversario. Un carrarmato devastante, rigorista quasi infallibile. Da quando Pioli lo ha messo davanti alla difesa insieme a Bennacer, la squadra rossonera è diventata praticamente imbattibile. Merito soprattutto dell'ivoriano, che corre per tre e fisicamente sovrasta tutti, ma sa essere anche d'aiuto nella fase offensiva. Per lui due sole insufficienze, nelle sfide pareggiate contro Parma e Genoa.

30 - NICOLÒ BARELLA (Inter)

Il suo gol al Cagliari forse ha rappresentato il vero punto di svolta della stagione dell'Inter. Le prestazioni del giovane centrocampista nerazzurro, però, sono sempre state di altissimo livello: il classe '97 è tra i pochi a salvarsi anche quando le cose vanno male e i risultati non arrivano: non a caso, nei suoi voti non c'è traccia di insufficienze.