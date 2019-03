TOP 100 TMW - Furia colombiana per Gasp: la 5^ posizione è di Zapata

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. In quinta posizione, ecco il bomber colombiano di Gasperini.

5 - Duvan Zapata (Atalanta) 6,444 -

Al meccanismo perfetto dell'Atalanta mancava soltanto un centravanti che la mettesse dentro con regolarità. I centimetri di Andrea Petagna hanno fatto la differenza negli anni recenti, ma soprattutto a livello di manovra. Dal punto di vista realizzativo, il triestino, che quest'anno sta vivendo un'annata positiva, non è stato a Bergamo un cannoniere prolifico e regolare. Tutt'altra musica col colombiano portato in Italia dal Napoli, che per la terza stagione consecutiva arriva in doppia cifra in Serie A.

Son 17 i gol fin qui segnati dal ragazzone di Calì, classe '91 che sfida CR7 e Quagliarella per il titolo di re dei bomber. Che, soprattutto, per il futuro sogna in grande: ci pensa l'Inter, come vice Icardi. Il Napoli forse si mangia le mani. Eppure non sembrava che dovesse andare così bene: alla decima giornata Duvan era ancora a secco. Poi si è sbloccato col Bologna e non si è fermato più: otto gare consecutive in gol a cavallo tra 2018 e 2019. Tripletta con l'Udinese, poker col Frosinone. 8 e 9 in pagella che fioccano, nella stagione che lo lancia come un razzo nel calcio dei grandi, forse in via definitiva.

Presenze: 28. Gol: 17. Assist: 5. Minuti giocati: 2096.