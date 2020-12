TOP 100 TMW - Il bronzo è per Alexis Sanchez, dodicesimo uomo per l'Inter

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al terzo posto c'è ALEXIS SANCHEZ (media voto 6,71)

Buonissima la partenza del cileno in questa stagione, quando chiamato in causa non è praticamente mai stato a guardare, entrando in azioni decisive per ben 5 volte - circa una volta ogni 108 minuti - ma ha steccato, per modo di dire, la partita più importante giocata dall’inizio, cioè quella contro l’Atalanta. Le sue prestazioni sono comunque sempre convincenti: senza troppi acuti, ma mai banali, ha cambiato invece il volto nella prima sfida contro la Fiorentina. Può essere il terzo perfetto della stagione dell’Inter, certo non un vice Lukaku ma un’arma in più soprattutto considerando che non ci saranno le Coppe (e Eriksen, dopo il mercato).

Serie A

9 partite, 2 gol, 3 assist, 539 minuti

Champions League

5 partite, 118 minuti

I voti di TMW in campionato

Inter-Fiorentina 7,5

Benevento-Inter 7

Atalanta-Inter 6

Inter-Torino 6,5

Sassuolo-Inter 7

Inter-Bologna 6,5

Cagliari-Inter 6,5

Media voto: 6,71