TOP 100 TMW - Il capitano c'è sempre: Gomez è 5°. Ma non è il migliore dell'Atalanta

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Al quinto posto Alejandro "Papu" Gomez.

Etichettarlo solo come il Capitano di quest'Atalanta vorrebbe dire sminuirlo. Perché Gomez è molto di più, è il simbolo del ciclo migliore della storia del club bergamasco. Un todocampista, un calciatore che segna come un attaccante, rifinisce come un numero 10 e gioca da regista quando c'è da far ripartire l'azione. Passano gli anni, gli avversari lo conoscono sempre meglio, ma lui resta sempre decisivo, sia in Italia che in Europa.

In questo campionato dopo sette turni è già a quota 4 gol e due assist: Gasperini ringrazia e se lo gode. Il tecnico dell'Atalanta negli anni ha dimostrato di poter rinunciare a tutti o... quasi. A tutti tranne che a lui.

I numeri di Gomez in questo avvio di stagione

Serie A

7 presenze, quattro gol e due assist vincenti. 511 minuti giocati

Champions League

3 presenze, un gol e un assist vincente. 227 minuti giocati

I voti di TMW in campionato

Torino-Atalanta 8

Lazio-Atalanta 8

Atalanta-Cagliari 8

Napoli-Atalanta 6

Atalanta-Sampdoria 5.5

Crotone-Atalanta 6.5

Atalanta-Inter 6

Media voto: 6.86

