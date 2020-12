TOP 100 TMW - Il Treno Hernandez è 21°, poi Kjaer e de Ligt. Posizioni dalla 21^ alla 25^

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 21 alla 25:

21 - THEO HERNANDEZ (Milan) 6,46

Gli aggettivi per descriverlo sono finiti, Pioli e il Milan dovrebbero fargli una statua. Nel momento più difficile dall'inizio della stagione, senza Ibrahimovic e con tante altre assenze, il francese ha segnato gol pesantissimi: due al Parma e soprattutto quello, di importanza piramidale, a tempo scaduto contro la Lazio. Potenza e accelerazioni devastanti sulla corsia mancina, ma anche una condizione fisica straripante, che gli permette di essere più fresco di tutti nelle battute finali. Nella nostra classifica è un po' indietro a causa di un 5 e di qualche 6 "di troppo" rimediati nelle prime giornate.

22 - ANDREA CONSIGLI (Sassuolo) 6,46

Sul podio dei portieri, almeno per il momento, ci va l'estremo difensore del Sassuolo. Quella neroverde è una squadra decisamente a trazione anteriore, così non è capitato di rado che l'esperto Consigli abbia compiuto dei miracoli per assicurare il risultato ai compagni. A 33 anni è ancora al top della condizione, un rendimento davvero straordinario.

23 - SIMON KJAER (Milan) 6,44

Vale il discorso che faremo con alcuni giocatori della top-10: ha giocato poco (appena 7 partite), ma è impossibile da tenere fuori per quello che ha mostrato in campo. Rendimento da 6,5 costante, mai una sbavatura, con lui il Milan era in una botte di ferro. Da quando si è infortunato, la formazione rossonera ha iniziato a subire molti più gol. Non può essere una casualità.

24 - MATTHIJS DE LIGT (Juventus) 6,42

In assenza di Chiellini e con un Bonucci non sempre al top, l'olandese è diventato il punto di riferimento del reparto difensivo bianconero, leader di una difesa che concede un po' troppo agli avversari, in decisa controtendenza rispetto a quanto avveniva in passato. Non ci sono però mai grosse responsabilità dell'ex Ajax, le cui prestazioni sono state molto apprezzate in quasi tutte le pagelle.

25 - RODRIGO DE PAUL (Udinese) 6,42

L'Udinese non decolla nonostante una rosa di grande qualità, soprattutto a centrocampo. Un reparto dove continua a brillare la stella dell'argentino, e viene quasi da chiedersi come mai nessuna grande squadra non abbia pensato di portarlo via dal Friuli. Qualità indiscutibili, tutte le azioni passano dai suoi piedi. Nell'ultimo turno è arrivata la seconda insufficienza (ma ha colpito una clamorosa traversa su punizione).