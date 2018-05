TOP 100 TMW - Il meglio della Serie A 2017/18

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. In questi giorni abbiamo analizzato, squadra per squadra, la stagione appena conclusa. Ora passiamo ai giocatori e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti nel corso del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può tracciare un bilancio di come sia andato il nostro campionato. Via alla nostra Top 100: ogni quarto d'ora, a gruppi di cinque, vi racconteremo in poche righe la stagione dei migliori cento giocatori in base alla media voto, fra coloro che abbiano preso parte ad almeno alla metà degli incontri. Con l'eccezione dei giocatori arrivati a gennaio che, giocoforza, non hanno potuto raggiungere il numero minimo di presenze. Chi raccoglierà il tesimone di Dries Mertens, vincitore del premio "Best Marks 2016-17"? Stay tuned.