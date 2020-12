TOP 100 TMW - Insigne è dodicesimo, trascinatore in più di una partita

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al dodicesimo posto c'è LORENZO INSIGNE (media voto 6,55)

L’espulsione con l’Inter macchia l’andamento di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che con il suo gol al Torino ha rimediato alla terza possibile sconfitta consecutiva dopo quelle con nerazzurri e la Lazio, dove però lui era squalificato. La media realizzativa è più che discreta, perché va in gol ogni centosessanta minuti circa - più di mezzo a gara - ed è entrato in due azioni da gol. Non gioca poco nemmeno in Europa League, dove è sempre sceso in campo, seppur con un minutaggio davvero inferiore rispetto al campionato. Trascinatore contro Benevento, Roma, Crotone e Parma, è ancora da capire quale possa essere il suo apporto annuale quando ritornerà Osimhen, su cui è imperniato il nuovo modulo dei partenopei.

Serie A

10 partite, 5 gol, 2 assist, 793 minuti

Europa League

6 partite, 1 assist, 290 minuti

I voti di TMW in campionato

Parma-Napoli 7

Napoli-Genoa 6

Benevento-Napoli 7,5

Bologna-Napoli 6

Napoli-Milan 5,5

Napoli-Roma 7,5

Crotone-Napoli 7,5

Napoli-Sampdoria 6,5

Inter-Napoli 5

Napoli-Torino 7

Media voto: 6,55