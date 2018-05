TOP 100 TMW - Jack cambia marcia: le posizioni dalla 95^ alla 91^

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano disputato almeno 17 partite della 95^ alla 91^.

Ecco le posizioni dalla 95^ alla 91^.

95 - GIACOMO BONAVENTURA (Milan) 6.05

Ci limitiamo a osservare la sua metamorfosi col cambio panchina. Gestione Montella: 9 presenze, zero reti, 5.71 di media. Gestione Gattuso: 24 presenze, 8 reti, 6.15 di media. È lui il simbolo della trasformazione del Milan da inizio stagione.

94 - MARCO PAROLO (Lazio) 6.05

Solita sostanza unita a un contributo in zona gol che si è stabilizzato nel corso degli anni. Si è fatto notare anche sul fronte assist e si è soprattutto fatta notare la sua assenza nel finale di stagione, con la squadra che ha accusato il colpo.



93 - ADAM MARUSIC (Lazio) 6.05

Rivelazione di inizio campionato. Si prende la titolarità dalla quinta giornata e non la molla più. Segna e fa segnare ed è protagonista di un'eccellente prima parte di stagione. Meno brillante nel girone di ritorno ma nel complesso decisamente positivo.

92 - VALON BEHRAMI (Udinese) 6.05

Limitato dagli infortuni, ha giocato a spizzichi e bocconi ma riuscendo sempre a dare un buon contributo garantendo equilibrio alla squadra. Non a caso il momento migliore della squadra della squadra è coinciso con il suo impiego (quasi) regolare

91 - ALESSIO CRAGNO (Cagliari) 6.05

Ritorna in Serie A dopo 3 anni più maturo e sicuro di sé. Molto bene soprattutto a inizio campionato, prima di infortunarsi. Poche insufficienze, solo una volta sotto il 5.5. In totale per lui 29 presenze con la porta rimasta inviolata in sette occasioni.