TOP 100 TMW - Kjaer sorpresa di gennaio. Caicedo, riserva perfetta. Posizioni dalla 60^ alla 56^

vedi letture

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 60 alla 56:

60 - SIMON KJAER

Milan, media voto: 6.20

Arrivo last minute dell'Atalanta per rimpiazzare Skrtel, come lo slovacco con la maglia nerazzurra ha poca fortuna. Cinque presenze appena, prima del trasferimento al Milan in uno scambio che ha riportato a Bergamo Mattia Caldara. Il danese vince il ballottaggio con Musacchio e diventa un perno del reparto arretrato, dando quell'esperienza che mancava al reparto. Prestazioni tanto convincenti da indurre la dirigenza rossonera a riscattarlo.

59 - SAMU CASTILLEJO

Milan, media voto: 6.20

Dopo un pessimo inizio, messo in soffitta il limitante 4-3-3 ecco uscire fuori alla distanza l'ex Villarreal, ben più a suo agio nel 4-4-2 e nel 4-2-3-1. Con l'addio di Suso diventa titolare ed è come se acqiusisse maggior consapevolezza dei propri mezzi. Peccato per l'infortunio nel finale di stagione, si riprende giusto in tempo per segnare l'ultimo gol del Milan edizione 2019-20.

58 - LEONARDO SPINAZZOLA

Roma, media voto: 6.20

Terzino sinistro e destro; centrocampista sinistro e destro. In definitiva, un jolly prezioso per Paulo Fonseca che può contare sulla sua duttilità in un campionato che ha visto la Roma fare i conti con molti infortuni.

57 - FELIPE CAICEDO

Lazio, media voto: 6.20

Dodicesimo giocatore della Lazio, per l'affidabilità che garantisce a Simone Inzaghi. Non a caso il tecnico ha voluto la sua permanenza all'inizio della scorsa stagione, riconoscendo la sua importanza in squadra. Si sbatte come pochi, sgomita e crea spazi. E quest'anno ha segnato anche 9 reti, non poche considerato il ruolo di rincalzo.

56 - THOMAS STRAKOSHA

Sassuolo, media voto: 6.21

Affidabile, continuo. Dà il suo contributo alla striscia di vittorie consecutive. Mai un'insufficienza piena, spesso fra i migliori in campo. Chiude il campionato con la stessa identica media voto dell'anno prima: la costanza fatta a portiere.