TOP 100 TMW - Kulusevski la rivelazione, Rebic boom nel 2020. Posizioni dalla 15^ alla 11^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 15 alla 11:

15 - ETRIT BERISHA

SPAL, media voto: 6.44

L'Atalanta punta su Gollini e lui va a Ferrara dove si dimostra super affidabile. Nonostante la stagione disgraziata della SPAL, il portiere albanese ne esce comunque bene vivendo anche giornate da "supereroe", tanto da meritarsi un 8 in pagella (contro la Juventus all'andata) e due 7.5.

14 - ANTE REBIC

Milan, media voto: 6.45

Oggetto misterioso per un girone. Arriva Ibrahimovic e il croato svolta: dalla doppietta all'Udinese a gennaio è un'incredibile escalation. Il 4-2-3-1 di Pioli esalta la sua velocità, la presenza dello svedese i suoi tempi d'inserimento. Girone di ritorno notevole, segna 11 reti battendo il suo record personale.

13 - DEJAN KULUSEVSKI

Parma, media voto: 6.46

Primo vero campionato in Serie A dopo aver assaggiato il massimo torneo con la maglia dell'Atalanta. Raramente si è visto un impatto simile da parte di un esordiente, al punto da scatenare un'asta di mercato dopo pochi mesi. Il suo talento e la duttilità mostrata, se abbinata alla giusta testa possono portarlo a diventare un fuoriclasse.

12 - RADJA NAINGGOLAN

Cagliari, media voto: 6.46

La scelta di tornare sull'Isola dettata da esigenze familiari. In maglia rossoblù dà il meglio di sé e nel girone d'andata fa la differenza. Straripante, si fa sentire nei ripiegamenti, in fase di impostazione e nelle conclusioni. Centrocampista completo.

11 - SALVATORE SIRIGU

Torino, media voto: 6.47

64 reti subite in 36 partite, eppure è l'undicesimo miglior giocatore della Serie A per rendimento. Immaginatevi allora come poteva andare a finire quest'anno per il Torino se non ci fosse stato lui.