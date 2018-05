TOP 100 TMW - La 4^ posizione: Koulibaly, un muro per il Napoli

© foto di Federico De Luca

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com. La quarta posizione è detenuta da Kalidou Koulibaly, del Napoli, con una media di 6.47.

Se il Napoli è andato vicino a vincere qualcosa in questa stagione, con lo Scudetto di lì a pochi passi, è merito anche della sua coppia centrale di difesa. La Juventus ha subito meno gol, con un numero impressionante di clean sheets, mentre gli azzurri sono quasi sempre stati dominanti, partendo dai propri difensori centrali. Un anno fa c'era chi era disposto a offrire cifre importanti per il senegalese, sopra i 50 milioni di euro, mentre Aurelio De Laurentiis chiedeva parecchio di più. Ora la richiesta è cresciuta ancora, verso le tre cifre, quasi impossibile da affrontare per tutti. Cinque le reti in campionato.