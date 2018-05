TOP 100 TMW - La prima parte dei dieci. Le posizioni dalla 10^ alla 6^

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com.

Ecco le posizioni dalla 10^ alla 6^.

10 - ALISSON BECKER (Roma) 6.39

Il miglior portiere, della graduatoria e dell'intero campionato, si giocherà un Mondiale da titolare con il Brasile, favoritissimo in Russia. E pensare che un anno fa era la riserva di Wojciech Szczesny, finito poi alla Juventus. Affidabile e solido, difficile ricordarsi un suo errore.

9 - ALEJANDRO GOMEZ (Atalanta) 6.39

Meno impattante di un anno fa, sempre fondamentale per il gioco di Gasperini. Gli manca sempre un riferimento centrale - forse trovato in Barrow - che tolga le castagne dal fuoco quando non è giornata. Viene raddoppiato in maniera sistematica dagli avversari.

8 - JOSIP ILICIC (Atalanta) 6.42

Meglio del compagno di reparto, incanta con giocate e reti, diventando infine più decisivo del Papu. Stagione a livelli altissimi, l'Atalanta vuole confermarlo. Eppure non è sempre titolare, spesso gioca a partita in corso.

7 - ALLAN (Napoli) 6.43

È ovunque a saccheggiare palloni, ripartendo e, alle volte, concludendo in porta. Difficile da sostituire, è un mistero come non sia andato al Mondiale.

6 - PAULO DYBALA (Juventus) 6.43

Lui, invece, ci è andato, nonostante le parole di Sampaoli che lo giudicavano troppo vicino a Messi, sia per posizione in campo che per modo di giocare. Tanti gol all'inizio, con triplette, salvo poi vivere alti e bassi nella parte centrale di stagione. Sbaglia qualche rigore di troppo.