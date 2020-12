TOP 100 TMW - La sicurezza per Gasperini: il titolare Gollini è quattordicesimo

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al quattordicesimo posto c'è PIERLUIGI GOLLINI (media voto 6,5).

È il punto fermo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, una sicurezza fra i pali e nelle uscite, tanto da essere il migliore negli uno contro uno, quasi sempre vincente (a parte nell’ultima sfida con Tomiyasu). La sua mutazione dopo l’inizio da riserva di Berisha è stata evidente. Sportiello gli ha tenuto in caldo il posto, anche con qualche grande prestazione, ma la situazione difensiva è certamente migliorata dal suo ritorno. Doveva andare via in estate, probabilmente non ci fosse stato il Covid sarebbe davvero partito. Ora è un punto fermo, al netto di qualche problemino fisico di troppo: prima quello che gli ha fatto saltare la final eight di Lisbona, poi quello contro il Verona. Quasi sempre colpito dal fuoco amico.

I numeri di Gollini in questo avvio di stagione

Serie A

6 partite, 5 gol subiti, 516 minuti

Champions League

2 partite, 0 gol subiti, 180 minuti

I voti di TMW in campionato

Spezia-Atalanta 6

Atalanta-Verona 6

Atalanta-Fiorentina 6,5

Juventus-Atalanta 8

Atalanta-Roma 6,5

Bologna-Atalanta 6

Media voto: 6,5