TOP 100 TMW - Leader Benatia. Le posizioni dalla 55^ alla 51^

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com.

Ecco le posizioni dalla 55^ alla 51^.

55 - NICOLAS SPOLLI (Genoa) 6.19

Sottovalutato dai più, ha mostrato grande efficacia e sicurezza in difesa. Solo gli infortuni a inizio stagione lo hanno bloccato. 21 presenze totali, quasi tutte positive.

54 - ANDREA MASIELLO (Atalanta) 6.19

Pilastro della difesa a tre di Gasperini. Solidità e personalità. E l'abilità anche di segnare reti pesanti e decisive: come quella che ha dato la vittoria all'Atalanta sul campo del Genoa oppure come il gol siglato nei minuti di recupero al Milan, che ha spinto gli orobici in Europa League.

53 - THOMAS STRAKOSHA (Lazio) 6.20

Due le immagini principali della sua stagione: il rigore parato a Dybala che ha dato alla Lazio la vittoria a Torino e i miracoli contro l'Atalanta che hanno tenuto in piedi i biancocelesti, falcidiati dagli infortuni e in grande difficoltà. Peccato per le ultime due partite, in particolar modo quella decisiva contro l'Inter.

52 - LUCAS LEIVA (Lazio) 6.20

Preso con una parte della somma incassata dalla cessione di Lucas Biglia al Milan si è rivelato un vero e proprio affare per la Lazio, sia per la velocità a inserirsi nel calcio italiano sia per le prestazioni dell'argentino in maglia rossonera in proporzione ai 25 milioni spesi. Gerrard, suo ex compagno di squadra al Liverpool, lo vorrebbe riportare nel Regno Unito ma uno così Lotito non se lo fa di certo sfuggire.

51 - MEDHI BENATIA (Juventus) 6.20

Scelte tecniche e infortuni lo tengono fuori fino a fine novembre. Poi la partita col Crotone e il gol ai pitagorici lo portano a diventare titolare nella rincorsa bianconera al Napoli. Qualche defaillance (vedi Roma, graziato da Schick, o Napoli) gli macchia la stagione.