TOP 100 TMW - Lukaku fuori dal podio. Ma trascina l'Inter con gol e prestazioni

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al quarto posto c'è ROMELU LUKAKU (media voto 6,7)

C’è solo una macchietta nel curriculum di Lukaku in questa stagione. Solo il 5,5 con l’Atalanta - dovuto peraltro a sedici minuti di gioco - per il resto Lukaku si è sempre espresso su livelli più che discreti, strappando almeno la sufficienza per poi arrivare anche a prestazioni da migliorare in campo come contro Fiorentina, Genoa e Torino. È però la continuità la miglior arma del centravanti belga, autore di ben undici gol, trascinando la squadra nei momenti più complicati. Con il Verona avrebbe segnato all’ultimo minuto - con conseguente voto più alto - ma un suo fallo porta all’annullamento del gol e quindi probabilmente a perdere una posizione in classifica.

Serie A

13 partite, 11 gol, 2 assist, 963 minuti

Champions League

5 partite, 4 gol, 446 minuti

I voti di TMW in campionato

Inter-Fiorentina 7,5

Benevento-Inter 6

Lazio-Inter 6

Inter-Milan 6,5

Genoa-Inter 7,5

Atalanta-Inter 5,5

Inter-Torino 8

Inter-Bologna 6,5

Cagliari-Inter 7

Inter-Napoli 6,5

Inter-Spezia 7

Verona-Inter 6,5

Media voto: 6,7