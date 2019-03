TOP 100 TMW - Mancini può sorridere. Le posizioni dalla 10^ alla 6^

© foto di Insidefoto/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 10^ alla 6^.

10 - Gianluigi Donnarumma (Milan) 6.39 - Che annata. Le incertezze della passata stagione hanno lasciato il passo al talento di un ragazzo che si sta confermando patrimonio inestimabile. Del Milan e della Nazionale. Vent'anni e la sicurezza di un veterano, un diamante tornato a splendere: le chiacchiere, le proteste e gli errori sono solo un lontano ricordo.

Presenze: 28. Gol subiti: 26. Minuti giocati: 2520.

9 - Manuel Lazzari (SPAL) 6.413 - Cosa aspettano le big? E' una freccia, la migliore a disposizione di mister Semplici che sta costruendo la salvezza attorno alle sue sgroppate. E' prontissimo al salto di qualità.

Presenze: 24. Gol: 0. Assist: 8. Minuti giocati: 2036.

9 - Blaise Matuidi (Juventus) - 6.413 - Allegri lo centellina, ma quando scende in campo il rendimento è sempre altissimo. Una certezza soprattutto nelle gare che contano, un centrocampista polivalente in grado di eccellere in mezzo al campo un po' ovunque.

Presenze: 24. Gol: 3. Assist: 2. Minuti giocati: 1859.

7 - Arkadiusz Milik (Napoli) 6.42 - La sua miglior stagione da quando ha lasciato l'Ajax. E' il trascinatore del Napoli, da qualche mese a questa parte anche l'uomo dei gol pesanti. In Serie A è per distacco il miglior marcatore partenopeo: Ancelotti può sorridere, anche perché contro il Salisburgo s'è sbloccato anche in Europa.

Presenze: 25. Gol: 15. Assist: 1. Minuti giocati: 1588.

6 - Nicolò Zaniolo (Roma) 6.441 - In pochi mesi dal campionato Primavera alla definizione di nuovo enfant prodige del calcio italiano. Che calza a pennello per quanto sta facendo in questa stagione: tecnica sopraffina, personalità da predestinato. Complimenti a Di Francesco e a Mancini che prima degli altri hanno creduto in lui.

Presenze: 19. Gol: 3. Assist: 2. Minuti giocati: 1216.