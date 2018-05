TOP 100 TMW - Mandzukic, gol pesanti. Le posizioni dalla 90^ alla 86^

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano disputato almeno 17 partite.

Ecco le posizioni dalla 90^ alla 86^.

90 - MATIAS SILVESTRE (Sampdoria) 6.06

Alla Sampdoria ha trovato una continuità di impiego che non è riuscito ad avere nei suoi due anni a Milano e che l'hanno fatto scendere dal treno delle big. Rispetto ai primi anni ha perso smalto sottorete ma non sostanza in difesa. Ed è ciò che conta se il tuo compito è fermare gli avversari.

89 - PAOLO PANCRAZIO FARAGO' (Cagliari) 6.06

Dopo l'apprendistato della scorsa metà stagione, per l'ex Novara questo è stato l'anno del salto di qualità, che ha sancito come il giocatore sia in grado di reggere il massimo campionato. Si è tolto anche lo sfizio di segnare, in due occasioni, e si far segnare (6 assist). Fra i migliori nella partita decisiva contro l'Atalanta che ha garantito la salvezza del Cagliari.

88 - DENNIS PRAET (Sampdoria) 6.06

Il trequartista è diventato mezz'ala e in questo ruolo ha trovato contunuità e buon rendimento, dimostrandosi in grado anche di ambire a prestigiosi palcoscenici. Per ora se lo gode la Sampdoria, intanto il suo valore di mercato è cresciuto. Deve però segnare di più: gli ultimi tre anni all'Anderlecht portavano in dote una media di sei reti a stagione. In blucerchiato due gol spalmati in altrettante stagioni.

87 - ALEX CORDAZ (Crotone) 6.07

Il Crotone è sceso in Serie B ma senza le sue parate probabilmente il verdetto sarebbe arrivato in anticipo. Ci ha messo più di una pezza. Due stagioni senza ombra di dubbio positive per un portiere in passato, ritrovatosi a giocare in Slovenia mentre nel nostro torneo passavano stranieri improbabili fra i pali.

86 - MARIO MANDZUKIC (Juventus) 6.07

Encomiabile l'impegno, le prove di sacrificio sulla fascia che lo portano giocoforza a segnare molto meno. Solo 5 reti segnate ma alcune davvero pesanti: ha sbloccato le partite contro Crotone e Sampdoria, così come col Cagliari alla prima giornata. E deciso la sfida mai banale contro la Fiorentina.