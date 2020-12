TOP 100 TMW - Muriel segna ogni 52 minuti: è il quinto in classifica

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al quinto posto c'è LUIS MURIEL (media voto 6,61)

Il subentrato recordman d’Europa, Luis Muriel, bravissimo a subentrare, un po’ meno a iniziare dal primo minuto. In questa stagione, invece, ha siglato molte reti anche partendo dal primo minuto, sebbene capiti davvero raramente. La sua media gol è praticamente ineguagliabile per tutti: sette gol in undici partite, doppiette contro Crotone e Bologna, solamente una rete partendo dalla panchina, seppur con rapidità come contro la Roma, al primo pallone toccato. Uno ogni cinquantadue minuti È qualcosa di più di una riserva di lusso, è un’arma per affrontare gli avversari sia dall’inizio che a partita in corso. Solamente una insufficienza.

Serie A

11 partite, 7 gol, 2 assist, 364 minuti

Champions League

5 partite, 2 gol, 212 minuti

I voti di TMW in campionato

Torino-Atalanta 7,5

Atalanta-Cagliari 7

Crotone-Atalanta 7,5

Atalanta-Inter 6,5

Atalanta-Hellas Verona 5,5

Atalanta-Fiorentina 6

Juventus-Atalanta 5,5

Atalanta-Roma 7

Bologna-Atalanta 7

Media voto: 6,61