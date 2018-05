TOP 100 TMW - Nainggolan in calo. Le posizioni dalla 75^ alla 71^

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com.

Ecco le posizioni dalla 75^ alla 71^.

75 - LORENZO PELLEGRINI (Roma) 6.10

Dopo l'apprendistato a Sassuolo, il centrocampista si è finalmente misurato nella sua Roma riuscendo a ritagliarsi spazio nonostante una concorrenza di big. Atteso il prossimo anno alla consacrazione, ammesso che i giallorossi riescano a trattenerlo: il ragazzo scalpita per una maglia da titolare, le spasimanti non mancano.

74 - RADJA NAINGGOLAN (Roma) 6.10

Arretrato il suo raggio d'azione il suo rendimento è stato inferiore rispetto alla scorsa stagione. Media voto decisamente più bassa e anche in zona gol sono arrivate solo 4 reti. Ma le qualità non si discutono, anche se qualcuno (Martinez, il ct del Belgio) lo fa.

73 - ANTONIO CANDREVA (Inter) 6.11

Prima parte di stagione ottima e se l'Inter tocca anche il primo posto in classifica c'è buona parte del suo contributo con 8 assist decisivi nelle prime 17 partite. Poi un calo notevole e una costante che lo ha seguito per tutta la stagione: nessun gol. Incredibile, per chi ci ha anche abituato alla doppia cifra.

72 - ANDREA NALINI (Crotone) 6.11

Fino a tre anni fa giocava in Serie D. Nicola prima e Zenga poi gli hanno dato spazio. Lui ha ricambiato con prove di grande generosità e qualche assist importante. Positivo nonostante la retrocessione del Crotone.

71 - ELSEID HYSAJ (Napoli) 6.11

Grande affidabilità sulla corsia destra, un paio di prove no ma in generale sono molte di più le prestazioni ben oltre la sufficienza. 35 le presenze in Serie A, 47 quelle complessive.