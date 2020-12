TOP 100 TMW - Nzola e McKennie, che sorprese! Caputo si conferma. Posizioni dalla 16^ alla 20^

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 16 alla 20:

16 - WESTON MCKENNIE (Juventus) 6,5

La Juve è a -10 dalla vetta (seppur con una gara da recuperare). Un distacco inaspettato, frutto di risultati altalenanti: la squadra di Pirlo ha disputato grandi partite ma ha perso troppi punti contro rivali sulla carta più deboli. In una situazione difficile, è comunque riuscito ad emergere il talento dell'americano, autentica rivelazione e decisivo con le reti segnate al Torino e al Barcellona. Pochi lo conoscevano, ora quasi tutti ne apprezzano le qualità. L'impressione è che possa ancora crescere tanto.

17 - VICTOR OSIMHEN (Napoli) 6,5

Il suo infortunio ha frenato il Napoli sul più bello. Con il nigeriano al centro dell'attacco, Gattuso aveva trovato profondità e velocità. Nessuno ha caratteristiche simili nel reparto offensivo dei partenopei e la differenza si nota: senza gli allunghi dell'ex Lille, la manovra risulta più lenta e prevedibile. L'impatto è stato ottimo e ha giustificato la spesa monstre effettuata in estate per acquistarlo. Sarà sicuro protagonista nella seconda parte.

18 - FRANCESCO CAPUTO (Sassuolo) 6,5

Sta vivendo una seconda giovinezza, raccogliendo grandi elogi. Ha coronato anche il sogno di giocare - e segnare - in Nazionale, ora con i suoi gol vuole trascinare il Sassuolo in Europa. Senza di lui è tutta un'altra cosa e De Zerbi lo sa bene: nelle cinque partite in cui è mancato, i neroverdi sono andati a segno solo 5 volte. Tre 7,5, due 7 e quattro 5,5 per Ciccio, implacabile uomo d'area e giocatore determinante.

19 - M'BALA NZOLA (Spezia) 6,5

Vale per lui lo stesso discorso fatto per Messias: l'impatto nella nuova categoria è stato quasi devastante. Al di là di ogni più rosea aspettativa nel suo caso, perché nessuno di sarebbe aspettato un bottino simile nelle prime 10 presenze: sette reti e 1 assist, in una squadra che punta alla salvezza, sono numeri di cui tener conto. E le grandi lo stanno già osservando.

20 - HAKAN CALHANOGLU (Milan) 6,46

Contro la Lazio ha trovato il suo primo gol in campionato ed è un dato che sorprende, essendo il turco abituato a trovare piuttosto facilmente la porta con le sue velenose conclusioni. In Europa è in assoluto il giocatore che crea più occasioni: straordinario uomo assist, sempre al centro della manovra. È diventato col tempo uno dei leader del Milan, che non può fare a meno di lui e che dovrà cercare di arrivare il prima possibile a un accordo per il rinnovo.