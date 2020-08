TOP 100 TMW - Pjanic, magie prima dell'addio. Bonazzoli novità. Posizioni dalla 85^ alla 81^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 85 alla 81:

85 - FEDERICO BONAZZOLI

Sampdoria, media voto: 6.13

Da qualche anno lo aspettiamo. E nel calcio post-lockdown si è preso la scena. Mette lo zampino nei tre successi consecutivi di luglio con 4 reti, che permettono alla Sampdoria una clamorosa salvezza anticipata, viste le premesse iniziali. Che possa essere un antipasto per la prossima stagione da protagonista?

84 - ANDREA CONSIGLI

Sassuolo, media voto: 6.13

Meno rigori parati rispetto alla stagione passata (uno, contro i 4 del 2018-19) ma rendimento positivo, affidabile per tutta la stagione. Solo due insufficienze piene in un campionato senza picchi particolari.

83 - MIRALEM PJANIC

Juventus, media voto: 6.14

Parte col botto, poi rallenta. Infine chiude con l'addio e il futuro ha i colori del Barcellona. Le punizioni, quasi sempre affidate a Ronaldo, restano un cruccio. Ma i gol in campionato sono pur sempre tre, miglior realizzatore nel centrocampo bianconero. Regista dell'ennesimo scudetto, il quarto in quattro anni a livello personale.

82 - MATTEO POLITANO

Napoli, media voto: 6.14

Arriva al Napoli con due anni di ritardo. Gattuso gli dà diverse opportunità da titolare, ripagate con prestazioni oneste ma non trascendentali. Va comunque in rete in due occasioni.

81 - ERNESTO TORREGROSSA

Brescia, media voto: 6.14

Miglior giocatore della Serie B 2018-19, dimostra anche in un campionato disgraziato come quello delle rondinelle di poter stare in Serie A. Sette reti totali, miglior marcatore al pari del "gemello" Donnarumma, meglio di Balotelli. E tanta generosità davanti.