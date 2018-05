TOP 100 TMW - Politano, che finale. Le posizioni dalla 80^ alla 76^

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano disputato almeno 17 partite.

Ecco le posizioni dalla 80^ alla 76^.

80 - ETRIT BERISHA (Atalanta) 6.08

Pochi exploit ma anche poche uscite a vuoto per un portiere che si è distinto per affidabilità. Porta inviolata per 8 volte e maglia da titolare quasi sempre garantita. 31 le presenze in campionato e 34 le reti al passivo.

79 - NICOLAS N'KOULOU (Torino) 6.08

Perplessità al suo arrivo per il scarso impiego la scorsa stagione a Lione unito a un cognome che si presta a facili ironie. Tutto passato in secondo piano sin dalle prime, convincenti prestazioni. Arrivato in prestito, il Torino non intende certo privarsene e si affida a lui in difesa anche per la prossima stagione.

78 - MATTEO POLITANO (Sassuolo) 6.09

Prima parte di stagione da dimenticare, come del resto quella del Sassuolo. Poi l'iper-valutazione di mercato a gennaio che lo stava portando al Napoli. Con l'affare sfumato è uscito fuori il vero Politano e nel finale di stagione è diventato irresistibile: 7 delle 10 reti complessive sono state realizzate nelle ultime 9 giornate. Tutte peraltro decisive.

77 - CRISTIAN ANSALDI (Torino) 6.09

Più che il nostro giudizio, a dimostrare la bontà della stagione del terzino è la convocazione di Jorge Sampaoli che se lo porterà in Russia. I problemi fisici ne hanno limitato il girone d'andata ma dal ritorno è diventato un punto fermo dei granata.

76 - NICOLO' BARELLA (Cagliari) 6.09

Una stagione in crescita per uno dei più interessanti talenti italiani. E che personalità, vedere il rigore in pieno recupero realizzato a Benevento che è valsa al Cagliari una vittoria che a conti fatti è stata pesantissima in chiave salvezza. Deve limitare l'aggressività, 13 gialli e un rosso da doppia ammonizione non mentono. Ma ha tutto per sfondare.