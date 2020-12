TOP 100 TMW - Rebic e Luis Alberto, stelle ancora offuscate. Posizioni dalla 96^ alla 100^

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 96 alla 100:

96 - ANTE REBIC (Milan) 6,1

Chiude il 2020 come l'aveva cominciato, con un gol (il primo stagionale in Serie A) e una prestazione maiuscola. Pioli lo ha schierato centravanti in molte occasioni per sopperire alla mancanza di Ibrahimovic e lui si è sempre messo a disposizione, ma le cose migliori le fa quando parte da sinistra e gode di maggiore libertà. Mancava solo lui all'appello, è importante che si sia sbloccato.

97 - RICK KARSDORP (Roma) 6,09

I problemi fisici sembrano essere alle spalle ed è un'ottima notizia per Paulo Fonseca. Il terzino olandese garantisce qualità sulla corsia destra: lo dimostra lo stop orientato che manda al bar Lykogiannis nell'azione che ha permesso a Dzeko di segnare il gol del momentaneo 2-1 contro il Cagliari. Un "acquisto" quasi inatteso per una squadra che ha sorpreso e ha raccolto ottimi risultati nella prima parte del campionato.

98 - FEDERICO DIMARCO (Hellas Verona) 6,08

La dote più grande di Ivan Juric è quella di riuscire a esaltare quasi tutti i giocatori che ha a disposizione. Il terzino non è un'eccezione: i problemi fisici di Lazovic gli hanno permesso di farsi notare e giocare con continuità, mostrando una maturità quasi inaspettata. Può essere la stagione della svolta e della consacrazione. L'Inter ne segue i progressi e potrebbe finalmente decidere di puntare su di lui.

99 - LUIS ALBERTO (Lazio) 6,08

Non segnava dal 24 ottobre (unico gol stagionale), ha realizzato due reti nelle ultime due partite. Un talento cristallino, tra i migliori giocatori dello scorso campionato, che non sempre si è espresso al meglio nelle prime 14 giornate. La Lazio fa fatica, la sconfitta di San Siro brucia e il distacco dalle prime aumenta. Ma Inzaghi può essere fiducioso in vista del 2021, in cui dovrà cercare una grande rimonta anche con l'aiuto dello spagnolo.

100 - SAMIR (Udinese) 6,07

Sempre presente, un gol nella vittoria contro il Parma. Punto fermo dell'Udinese, impiegato come centrale sinistro nella difesa a tre oppure come terzino. A 26 anni, il brasiliano ha raggiunto la maturità e proverà a guidare la sua Udinese verso una salvezza tranquilla, anche se l'ultima prestazione è stata caratterizzata da qualche sbavatura di troppo.