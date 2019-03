TOP 100 TMW - Romero conquista la Juve. Le posizioni dalla 80^ alla 76^

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 80^ alla 76^.

80 - Timothy Castagne (Atalanta) 6,094- Destra o sinistra, non cambia molto. Dopo una prima parte di stagione altalenante, il belga ha progressivamente conquistato posizioni nel cuore di Gasperini, soprattutto a discapito di Gosens.

Presenze: 29. Gol: 2. Assist: 2. Minuti giocati: 1315.

79 - Kostas Manolas (Roma) 6,095- Una sola rete finora per il greco, che nelle stagioni precedenti aveva abituato meglio i tifosi giallorossi e da un mese a questa parte ha accusato diversi problemi fisici. Voti da un estremo all'altro: 4 contro il Bologna e poche gare dopo 7,5 col Napoli.

Presenze: 21. Gol: 1. Assist: 1. Minuti giocati: 1787.

78 - Dennis Praet (Sampdoria) 6,104 - Schierato più da interno che da trequartista come accadeva in passato, il belga di Giampaolo ha perso qualcosa in termini realizzativi ma ha ampliato il suo repertorio. E ha dato continuità: nessun voto sotto il 5,5.

Presenze: 24. Gol: 2. Assist: 2. Minuti giocati: 1994.

77 - Cristian Romero (Genoa) 6,105 - Buona la prima. Buonissima, visto che il Cuti ha addirittura conquistato la Juve. Prima apparizione alla nona giornata di campionato, proprio contro i bianconeri. Di lì in poi nessuno dei vari allenatori del Genoa lo ha mai tolto. Squalifiche (ben due) permettendo. Presenze: 19. Gol: 1. Assist: 1. Minuti giocati: 1670.

76 - Leonardo Pavoletti (Cagliari) 6,109 - Testa e non solo. La doppia cifra c'è, per il bomber livornese che è arrivato a quota dieci in campionato. Reti che pesano: quando Pavoloso ha segnato il Cagliari non ha mai perso.

Presenze: 23. Gol: 10. Assist: 1. Minuti giocati: 1959.