TOP 100 TMW - Silvestri fuori dalla top five, ma è il primo dei portieri

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Al sesto posto c'è MARCO SILVESTRI (media voto 6,6)

Si merita una chiamata e l’esordio in Nazionale, Marco Silvestri? Il portiere dell’Hellas Verona è il migliore nel proprio ruolo, anche più di Donnarumma o Sirigu, oppure Gollini, Perin o Consigli. Difficile riuscire a emergere alle soglie dei trent’anni, ma il numero uno scaligero sembra particolarmente investito da uno stato di grazia che gli permette di collezionare 7 in pagella. Non può essere solo merito di Juric, bravo comunque a far crescere chiunque passi sotto le proprie mani, ma una difesa meno “coriacea” rispetto alle altre gli permette anche di mettersi particolarmente in evidenza. Straordinario contro la Lazio, unico voto sopra il 7 che, però, è stato raggiunto quasi matematicamente nella parte centrale di questo scorcio di stagione.

Serie A

14 partite, 14 gol subiti, 1260 minuti

I voti di TMW in campionato

Verona-Roma 7

Verona-Udinese 6,5

Parma-Verona 6

Verona-Genoa 6

Juventus-Verona 7

Verona-Benevento 7

Milan-Verona 7

Verona-Sassuolo 6

Atalanta-Verona 7

Verona-Cagliari 7

Lazio-Verona 7,5

Verona-Sampdoria 6

Fiorentina-Verona 6

Verona-Inter 6,5

Media voto: 6,6