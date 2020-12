TOP 100 TMW - Sorpresa Zappa, poi un interista e uno juventino. Posizioni dalla 81^ alla 85^

vedi letture

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 81 alla 85:

81 - IVAN PROVEDEL (Spezia) 6,13

Tante parate decisive, che hanno portato qualche punto alla formazione ligure. Su tutte il rigore neutralizzato in pieno recupero a Barrow, che ha evitato la rimonta contro il Bologna. Per le neo-promosse, oltre alla scelta dell'attaccante, è importante soprattutto quella del portiere e lo Spezia si è affidato a quello giusto.

82 - FEDERICO BARBA (Benevento) 6,12

Nove partite giocate con grande personalità, facendo valere l'esperienza maturata nonostante i 27 anni di età. Il difensore che ha giocato in Spagna e Germania ha finalmente messo radici in Italia e sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Inzaghi ha saputo toccare le corde giuste e lui sta sfoderando ottime prestazioni.

83 - GABRIELE ZAPPA (Cagliari) 6,12

Una delle rivelazioni della prima parte del campionato. Il terzino del Cagliari si è preso prepotentemente la fascia destra a suon di scorribande e assist. Quando attacca sa essere devastante, ma anche in fase difensiva è sempre attento e preciso. Per essere un '99 alla prima esperienza in Serie A, le premesse sono più che buone.

84 - STEFAN DE VRIJ (Inter) 6,12

Il baluardo difensivo dell'Inter di Antonio Conte a sorpresa non occupa una posizione nobile in classifica. Colpa di qualche prestazione non proprio all'altezza, anche se nelle ultime giornate ha contribuito in modo determinante alla risalita prepotente dei nerazzurri in classifica. L'olandese è sempre presente, imprescindibile per una squadra che ha l'obbligo di vincere lo Scudetto.

85 - DANILO (Juventus) 6,12

Una delle più riuscite invenzioni di Andrea Pirlo. Il brasiliano ha giocato gran parte delle sue tredici partite in campionato da centrale nella difesa a 3, prevalentemente a sinistra, ma è stato utilizzato anche come terzino sulla corsia mancina per sopperire all'assenza di Alex Sandro. Una duttilità particolarmente apprezzata, che lo rende uno dei migliori bianconeri per media voto.