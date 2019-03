TOP 100 TMW - Suso, che calo nel 2019. Le posizioni dalla 65^ alla 61^

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 65^ alla 61^.

65 - Mattia De Sciglio (Juventus) 6,133- Il pupillo di Allegri non ha giocato tantissimo: solo 15 presenze, ma quasi tutte da titolare. Qualche problema fisico a inizio anno, poi la solita affidabilità, in una squadra che viaggia come nessuna mai aveva fatto in Serie A.

Presenze: 15. Gol: 0. Assist: 1. Minuti giocati: 1289.

64 - Suso (Milan) 6,135- Si stava meglio quando si stava peggio: finché i rossoneri hanno avuto difficoltà, lo spagnolo li ha tenuti su e trascinati. Prima parte di stagione superlativa dello spagnolo, decisivo in più di un'occasione. Con l'anno nuovo, si è smarrito per strada: un solo gol e nessun assit nella lunga striscia positiva che ha vissuto il Milan dalla Fiorentina al derby

Presenze: 26. Gol: 5. Assist: 7. Minuti giocati: 2309.

63 - Juan Musso (Udinese) 6,139 - Ha dovuto sudare, ma alla fine è riuscito a rubare il posto a Scuffet. L'argentino è arrivato in sordina, nello scetticismo generale attorno alla squadra che al momento era di Velazquez. Ben cinque clean sheet, per un giocatore che dall'esordio in poi (Genoa il 28 ottobre) non ha più abbandonato i pali della porta friulana. Presenze: 18. Gol subiti: 27. Minuti giocati: 1620.

62 - Gianluca Caprari (Sampdoria) 6,143 - Che fatica. Nell'anno di Quagliarella, tra Defrel e Gabbiadini, non è stato certo facile trovare spazio. Il fantasista romano in qualche modo se l'era ritagliato, con duttilità, disponibilità e prestazioni convincenti. Finché non è arrivata la sfortuna: frattura del perone a fine mese, quando peraltro era a un passo dal Sassuolo. Tornerà, più forte di prima: questo è il nostro augurio. Presenze: 16. Gol: 5. Assist: 2. Minuti giocati: 863.

61 - Emil Audero (Sampdoria) 6,143 - Da un doriano all'altro, peraltro con la stessa media voto (o quasi: decidono i decimali successivi, che vi risparmiamo). Ha rispedito al mittente le considerazioni sulla sua valutazione, ha convinto la Sampdoria a puntare sui di lui con decisione. Ha giocato tutti i minuti della stagione blucerchiata e ha tenuto la porta inviolata in ben 9 occasioni. Grandissima continuità: anche per lui nessun 5. Presenze: 28. Gol subiti: 38. Minuti giocati: 2520.