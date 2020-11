TOP 100 TMW - Tanti leader a sorpresa. Osimhen, che impatto. Posizioni dalla 30^ alla 26^

vedi letture

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 30 alla 26:

30 - JORDAN VERETOUT (Roma) 6.43

Pensi ai leader della Roma, e subito dopo il capitano Edin Dzeko ti viene in mente lui, Jordan Veretout. Centrocampista totale, è l'equilibratore di questa Roma che in alcun modo può fare a meno delle sue geometrie e della sua quantità.

29 - SIMON KJAER (Milan) 6.43

Chi l'avrebbe mai detto. Da meteora dell'Atalanta a leader della difesa del Milan: titolare inamovibile del Milan, con lui sta crescendo tanto anche capitan Romagnoli. Un investimento a basso costo, definito contro buona parte della piazza, che sta andando oltre ogni più rosea aspettativa

28 - ROBERTO SORIANO (Bologna) 6.43

In un Bologna fin qui squilibrato a spiccare sono soprattutto gli attaccanti, e i centrocampisti offensivi come Soriano che - a detta dello stesso Mihajlovic - in questo momento è un insostituibile. Gran passo e anche diversi gol: 4 in sette partite. Un rendimento da top player che gli è valso anche la chiamata in nazionale.

27 - VALERIO VERRE (Sampdoria) 6.5

Posizione molto alta, soprattutto se si considera che non è un titolare fisso di questa Sampdoria. Però quando entra a gara in corso riesce spesso a fare la differenza e in questa stagione gli è già riuscito due volte, sia contro la Fiorentina che contro la Lazio.

26 - VIKTOR OSIMHEN (Napoli) 6.5

L'acquisto più costoso dell'estate fin qui promosso quasi a pieni voti. Un paio di prestazioni sotto la media, certo, ma non c'è dubbio che il suo inserimento abbia permesso a Gattuso il passaggio al 4-2-3-1. Segna ma soprattutto crea spazi, esalta le qualità di chi gioca alle sue spalle. E poi quando attacca la profondità è veloce, imprendibile per chiunque altro.

C'è il meglio del Torino. Conte, ringrazia Barella. Posizioni dalla 35^ alla 31^

Ecco i migliori del Cagliari. Morata, che impatto. Posizioni dalla 40^ alla 36^

Clicca qui per le prime 60 posizioni