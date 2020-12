TOP 100 TMW - Tre panchinari di lusso e due difensori. Posizioni dalla 86^ alla 90^

Oggi vi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 6 partite.

Ecco le posizioni dalla 86 alla 90:

86 - AARON RAMSEY (Juventus) 6,12

Andrea Pirlo ha più volte ribadito il suo apprezzamento nei confronti del gallese, che in alcune partite è stato determinante con i movimenti e le giocate. La sua classe non si discute, resta solo da vedere se riuscirà a trovare un po' di continuità e soprattutto di pace dopo i tanti infortuni accusati in passato. La Juve, con lui, può fare un salto di qualità non indifferente.

87 - ANDREA PETAGNA (Napoli) 6,12

Pochissimo spazio nelle prime giornate, poi la sfortuna altrui (Osimhen prima, Mertens poi) gli ha consentito di mettere nelle gambe minuti importanti e di farsi notare con qualche gol. Un attaccante di scorta che molti vorrebbero avere e che lotterà fino alla fine per mettere in difficoltà mister Gattuso. Per ora la sua esperienza con la maglia azzurra è positiva.

88 - NIKOLA MILENKOVIC (Fiorentina) 6,11

In estate lo hanno cercato tante big, ma Commisso ha resistito agli assalti e ha blindato il suo gioiello. Prestazioni quasi sempre ottime, sempre più leader della difesa nonostante la giovane età e conscio delle proprie qualità. Il serbo sarà ancora pezzo pregiato nelle prossime finestre di mercato e sarà difficile trattenerlo ancora a lungo, ma le ambizioni della Fiorentina passano anche dalla sua conferma.

89 - GIAN MARCO FERRARI (Sassuolo) 6,11

Il suo rendimento ha attirato molti club di Premier, che lo stanno monitorando attentamente. Nonostante il Sassuolo sia una squadra dalla chiara vocazione offensiva, le qualità del difensore stanno emergendo settimana dopo settimana. Anche Mancini lo ha notato e lo ha riportato in Nazionale a due anni di distanza dall'ultima chiamata. Ora deve solo confermarsi.

90 - RUSLAN MALINOVSKYI (Atalanta) 6,11

La "riserva di lusso" ora può finalmente puntare alla maglia da titolare. L'addio quasi scontato del Papu Gomez apre nuovi scenari in casa Atalanta. Il trequartista ucraino proverà a ritagliarsi più spazio: finora ha giocato meno di 600', mettendo a segno un solo gol. La concorrenza però è agguerrita e non sarà comunque semplice sostituire un giocatore che ha fatto la storia recente del club orobico.