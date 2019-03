TOP 100 TMW - Un uragano polacco sulla A. La 3^ posizione è di Piatek

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Il podio è aperto dal giocatore che senza grossi dubbi può essere considerato la rivelazione della stagione.

3 - Krzysztof Piatek (Milan) 6,519 -

Il vento dell'est spira forte sulla Serie A. Come un uragano polacco, Piątek ha travolto il nostro massimo campionato. Un pistolero che non spara affatto a salve. Si diceva un gran bene di questo ragazzo portato in Italia dal Genoa per poco più di 4 milioni. Sei mesi dopo, i rossoblù lo hanno venduto per 35 al Milan: in poco tempo, il classe '95 ha quasi decuplicato il suo valore, facendo solo una cosa. Segnare: da inizio 2018 il bomber di Dzierżoniów non ha fatto altro che mettere la palla in rete.

I numeri parlano per lui: tra carrugi e navigli, Piatek ha segnato 19 reti. Come un certo Cristiano Ronaldo. Si è persino concesso il lusso di rifiatare: partenza a razzo con nove gol nelle prime sette partite, poi cinque gare senza reti. E infine la continuità: ha ricominciato e ha proseguito il suo cammino a suon di gol, con una regolarità impressionate. Senza soffrire nel passaggio a una maglia pesante come quella di Milan. Perché di regolare, di ordinario, Piatek non sembra avere davvero nulla.

Presenze: 27. Gol: 19. Assist: 1. Minuti giocati: 2165.