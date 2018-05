TOP 100 TMW - Uomini mercato in mezzo. Le posizioni dalla 40^ alla 36^

© foto di Federico Gaetano

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com.

Ecco le posizioni dalla 40^ alla 36^.

40 - JORDAN VERETOUT (Fiorentina) 6.24

Arrivato quasi come un corpo misterioso, bene in Francia ma male (se non malissimo) all'Aston Villa, l'ex nazionale under21 francese sforna gol e assist, trascinando la Fiorentina in tutti i suoi momenti più bui. Oltre alle otto reti in campionato c'è una doppietta alla Sampdoria, in Coppa Italia, da contabilizzare. Pagato otto milioni, prezzo già raddoppiato.

39 - BRYAN CRISTANTE (Atalanta) 6.24

Il suo, di prezzo, è esploso fino a toccare sette volte il prezzo pagato, pochi giorni fa, dall'Atalanta. Cinque milioni di euro, ora ne vale trentacinque, con tutte le big pronte a farci un pensierino. È nato da mezz'ala, ora fa il trequartista alla Yaya Touré e ha siglato 9 reti in A, più 3 in Europa League. Qualche pausa, dovuta forse alla poca dimestichezza con gli impegni ravvicinati, ma un grande futuro.

38 - CENGIZ UNDER (Roma) 6.24

L'esplosione ha un momento e un luogo ben preciso. Stadio Bentegodi, 4 febbraio 2018, nemmeno quattro mesi fa. Il turco è riuscito a diventare un titolare inamovibile sulla destra, con un prezzo cartellino che sta crescendo di giorno in giorno, mettendo a referto 7 reti in poco meno di metà campionato. La prossima stagione è quella della consacrazione.

37 - SAMIR HANDANOVIC (Inter) 6.24

Sempre presente tra i migliori portieri, il numero uno interista finalmente coronerà il sogno di giocare in Champions League. Qualche piccola incertezza, soprattutto nella sfida contro la Juventus, ma pur sempre una sicurezza. Nota di colore: è il miglior pararigori d'Europa ma quest'anno ne ha avuti solamente due contro, parandone zero.

36 - MANUEL LAZZARI (Spal) 6.24

Uomo mercato per la Spal, nonché uno dei migliori giocatori messi in vetrina dai biancocelesti. Le sue sgroppate hanno dato una grossa spinta per la salvezza dei ferraresi, ora può provare ad alzare il livello per la sua carriera.