TOP 100 TMW - Young, che impatto. Bonaventura si fa rimpiangere. Posizioni dalla 55^ alla 51^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 55 alla 51:

55 - ASHLEY YOUNG

Inter, media voto: 6.21

Il capitano del Manchester United sceglie di rimettersi in gioco e lo fa in un altro campionato top. La sua esperienza al servizio dell'Inter è preziosissima, il suo adattamento straordinariamente veloce, le sue qualità indiscutibili. Esordisce a destra, passa dalla gara successiva a sinistra per poi restarci. In mezza stagione riesce a segnare 4 reti e servire 4 assist. Decisamente meglio di Eriksen, per restare in tema di acquisti invernali dell'Inter.

54 - GIACOMO BONAVENTURA

Milan, media voto: 6.21

Si ripresenta dopo un brutto infortunio che l'ha lasciato fuori per troppo tempo e ci mette un po' per trovare una condizione accettabile. Contro il Napoli a fine novembre si rivede il vecchio Bonaventura ma il meglio di sé lo dà alla ripresa del campionato, nelle ultime 12 gare dove sforna un assist dietro l'altro. Era già noto il suo addio a fine stagione, eppure chiude con grandissima professionalità e dignità, facendosi rimpiangere.

53 - CHRISTIAN KOUAME

Fiorentina, media voto: 6.22

Parte fortissimo col Genoa, sembra il suo anno: quattro partite, tre reti. A inizio novembre le marcature sono cinque, più tre assist. Poi il viaggio con la Nazionale e la rottura del crociato. La Fiorentina ci scommette a gennaio, lo ritrov per il finale di stagione e riesce a togliersi lo sfizio di segnare prima della conclusione del torneo. Il prossimo anno è quello della sua rivincita.

52 - DANILO D'AMBROSIO

Inter, media voto: 6.22

Cambiano gli allenatori ma tutti alla fine fanno affidamento su di lui. Sempre più completo, può giocare come esterno nel centrocampo a quattro o come centro-destra di difesa, con risultati apprezzabili e portando in dote anche qualche gol. Sopratutto nel finale, mette lo zampino contro Napoli e Atalanta.

51 - JESSE JORONEN

Brescia, media voto: 6.22

Qualche infortunio di troppo, ma quando chiamato in causa è sempre stato all'altezza. Una stagione complicata per il Brescia, lui ha provato a metterci una pezza risultando spesso il migliore in campo. Basti pensare che nel corso del campionato è riuscito a meritarsi in tre occasioni un 7.5 (nelle vittorie contro SPAL e Verona e nel pari con il Genoa).