TOP 100 TMW - Zapata e Muriel bocche da fuoco. Acerbi leader. Posizioni dalla 25^ alla 21^

Diamo i numeri. A campionato concluso, è tempo di bilanci, anche su TMW. E per il quarto anno vi proponiamo la classifica relativa il rendimento dei giocatori del massimo campionato, attraverso le medie voto di Tuttomercatoweb. Chi raccoglie l'eredità di Cristiano Ronaldo, vincitore dell'edizione 2018-19? Di seguito le posizioni dalla 25 alla 21:

25 - NAHITAN NANDEZ

Cagliari, media voto: 6.36

Il Cagliari se lo regala per i 100 anni strappandolo per 18 milioni al Boca Juniors. Decisamente ben spesi: ha visione di gioco e la grinta che serve per stare in mezzo al campo. Si adatta al nostro calcio in tempo zero, sforna prestazioni all'altezza anche quando i sardi sono in caduta libera, dopo dicembre. Può benissimo giocare in una big. E poi, essendosi fatto le ossa alla "Bombonera" di Buenos Aires, non avrebbe certo paura di niente.

24 - FRANCESCO ACERBI

Lazio, media voto: 6.36

Quest'anno salta ben due partite, il che è un evento per uno stakanovista come lui. Ha in mano la difesa biancoceleste, detta i tempi e chiude gli spazi. È il miglior centrale del campionato e la sua continuità è impressionante.

23 - LUIS MURIEL

Atalanta, media voto: 6.37

Ci voleva Gian Piero Gasperini per far uscir fuori tutto il potenziale inespresso di questo colombiano che ai primi tempi in Italia era stato persino paragonato per la somiglianza nelle movenze a Ronaldo, il Fenomeno. Il percorso non è stato all'altezza delle aspettative ma a 28 anni ha trovato nella sua strada un maestro di calcio che lo ha reso un killer da partita in corso: 18 reti segnate in un campionato dove solo in 10 occasioni ha giocato dal 1'.

22 - ANDREAS CORNELIUS

Parma, media voto: 6.40

Tornato in Italia dopo un anno al Bordeaux, stavolta fa decisamente megli rispetto all'esperienza all'Atalanta. Parte da riserva, poi si fa sempre più spazio a suon di gol. Se ne contano 12 alla fine e chissà dove sarebbe arrivato se non si fosse infortunato in più occasioni.

21 - DUVAN ZAPATA

Atalanta, media voto: 6.41

Rovina una media eccellente nelle ultime due giornate di campionato. Il colombiano nelle prime giornate è fra i migliori del torneo, una vera forza della natura. Un infortunio lo tiene fuori tre mesi, quando torna riprende a segnare con grande regolarità.