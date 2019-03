Top 11 Europa League, tre azzurri nella formazione ideale della UEFA

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ci sono tre giocatori del Napoli nella Top 11 della UEFA dopo gli ottavi di finale di Europa League: il Napoli, col 3-0 sul Salisburgo, è la squadra più presenta delle sedici ancora rimaste in corso per il trono europeo. In porta Trapp, grande protagonista contro l'Inter, poi Zappacosta del Chelsea, Koulibaly è il primo degli azzurri, con David Luiz e Mario Rui, secondo dei partenopei. A centrocampo Pedro sulla corisa destra, Morlanes al centro con Fabian Ruiz, il terzo degli azzurri, con Ben Arfa a sinistra e Rodrigo-Moreno di punta.