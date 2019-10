Top 50 di Serie A - 5° posto a Immobile: la Lazio parte dall'1-0, gol ogni 74'

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Dopo aver visto le posizioni dalla numero 50 alla numero 11, arrivano i migliori dieci, analizzati nel dettaglio.

5 - CIRO IMMOBILE

Lazio, media voto 6,79

Chi siete voi, laggiù in basso? Ciro Immobile guarda tutti gli altri attaccanti dall'alto: l'attaccante partenopeo della Lazio è infatti, al momento, il capocannoniere del nostro campionato. Una doppietta per aprire la stagione: al cospetto di Quagliarella, Ciro da Torre Annunziata ha subito messo le cose in chiaro, guidando i suoi al 3-0 di Marassi (avversario la Sampdoria, ovviamente), che ha inaugurato la Serie A 2019/2020 dei ragazzi di Simone Inzaghi.

Un gol ogni 74'. Praticamente, i biancocelesti entrano in campo sull'1-0, con uno così. Al netto delle difficoltà in Nazionale, quando si tratta di portare in alto l'aquila della Lazio non ci sono grossi dubbi: Immobile è l'uomo giusto.

Il campionato di Immobile

Presenze: 7

Minuti giocati: 517

Gol: 7

Assist: 2

Miglior voto: 8 vs Sampdoria

Peggior voto: 5,5 vs Inter