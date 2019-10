Top 50 di Serie A - Berardi è 4°. Alti e medi: sarà l'anno buono?

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

4 - DOMENICO BERARDI

Sassuolo, media voto 6,8

Pronti via, subito tripletta. Dopo aver saltato per squalifica l'esordio stagionale del Sassuolo contro il Torino, Domenico Berardi si è subito rifatto, servendo una tripletta alla Sampdoria alla seconda giornata, la sua prima gara di questo campionato. Poi ha replicato, doppietta contro la Roma, e contro la SPAl è stato di nuovo decisivo, andando a secco sia a Parma che in casa contro l'Atalanta. Alti e medi, più che bassi, perché di vere insufficienze per ora non c'è traccia. Certo, la domanda resta sempre quella.

Sarà l'anno buono? Che l'attaccante calabrese possa essere un giocatore determinante, non vi sono grossi dubbi. A 25 anni, è sicuramente diventato una bandiera dei neroverdi, ma il salto di qualità non è mai arrivato davvero. Potrebbe non esserci mai, ma mezza Italia ci spera puntualmente, ogni estate. E a tratti il 25 di De Zerbi fa sperare che sì, finalmente siamo lì, stavolta non tradirà le aspettative. Per ora, tanto di cappello. Ora deve "solo" confermarsi.

Il campionato di Berardi

Presenze: 5

Minuti giocati: 435

Gol: 5

Assist: 2

Miglior voto: 8 vs Sampdoria

Peggior voto: 5,5 vs Atalanta