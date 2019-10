Top 50 di Serie A - Dal 15° all'11°: vendetta Olsen, Dybala primo juventino

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pausa nazionali, tempo di primi bilanci, anche su TMW. Analizziamo il rendimento dei giocatori dopo le prime sette giornate e lo facciamo attraverso le pagelle, date dai nostri giornalisti, in questa parte del torneo. Pagelle soggettive, come tutti i giudizi, però a conti fatti si può avere già le prime indicazioni sul campionato in corso. Nella classifica sono tenuti in considerazione solamente i giocatori con almeno 4 partite a voto. Ecco le posizioni dalla numero 15 alla numero 11:

15 - ROBIN OLSEN

Cagliari, media voto 6,58

La vendetta più dolce se l'è servita da solo, fermando le offensive della Roma nell'ultimo turno di campionato. Arrivato per non far rimpiangere Cragno, sta riuscendo nella missione: soltanto Sirigu può vantare una media voto migliore della sua, tra i portieri del nostro massimo campionato.

14 - MARTIN CACERES

Fiorentina, media voto 6,6

L'esperienza al servizio dei viola. Nella difesa a tre è praticamente perfetto: Montella lo manda in campo contro la "sua" Juventus e poi non può più toglierlo. Con lui nell'undici di partenza la viola non ha mai perso in questa stagione: non è un dato secondario.

13 - PAULO DYBALA

Juventus, media voto 6,6

A San Siro è arrivato anche il primo gol della stagione, sbloccando il derby d'Italia. Che fosse in forma lo si era visto già nelle due uscite precedenti, contro Brescia e SPAL: è curioso che, a dispetto delle critiche, sia il miglior giocatore dei bianconeri in questa top50.

12 - CRISTIAN ANSALDI

Torino, media voto 6,63

Nelle rotazioni dei laterali operate da Mazzarri è riuscito a difendere il proprio ruolo da titolare, o quasi. Trova anche il tempo per un gol e un assist: una certezza per i granata.

11 - FEDERICO CHIESA

Fiorentina, media voto 6,64

A un soffio dall'ingresso in top10. Parte così così, forse con la testa al mercato estivo, poi alza i giri del motore e trascina con sé i viola. L'intuizione di Montella è stata quella di avvicinarlo alla porta, mettendolo in coppia con Ribery: può ancora migliorare quanto a finalizzazione, ma contro Atalanta e Milan sforna due assist a partita. E il gol alla Samp, a conti fatti, vale tre punti.